Общая потребность в международной поддержке в этом году составляет более 39 млрд долларов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что общий дефицит финансирования потребностей на восстановление в 2025 году составляет почти 10 млрд долларов. Об этом он сообщил во время 13-го заседания руководящего комитета Украинской платформы доноров.

"В 2025 году при поддержке доноров правительство выделило почти 7,4 млрд долларов на приоритетное восстановление. При этом общий дефицит финансирования потребностей на восстановление в 2025 году составляет почти 10 млрд долларов", - отметил Шмыгаль.

По его словам, общая потребность в международной поддержке в этом году составляет 39,3 млрд долларов, и Украина имеет подтверждение от партнеров эта потребность будет покрыта.

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"В этом году ключевыми направлениями совместной работы Украинской платформы доноров мы видим: бюджетную поддержку, устойчивое финансирование восстановления инфраструктуры, жилья, энергетики, экономическое развитие и привлечение инвестиций на пути в ЕС", - добавил глава правительства.

Международная поддержка Украины - последние новости

Недавно в госбюджет нашего государства поступили около 400 млн долларов очередного транша от МВФ. Таким образом, общая поддержка со стороны Международного валютного фонда в рамках программы Extended Fund Facility достигла более 10 млрд долларов.

1 апреля Европейская комиссия перечислила Украине 3,5 млрд евро транша в рамках Ukraine Facility. Общая финансовая помощь в рамках программы Ukraine Facility достигла 19,6 млрд евро.

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