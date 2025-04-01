Общая финансовая помощь в рамках программы Ukraine Facility достигла 19,6 млрд евро.

Европейская комиссия перечислила нашей стране очередные 3,5 млрд евро транша в рамках Ukraine Facility. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

"Эти средства помогут нам в дальнейшем поддерживать макроэкономическую стабильность. Еврокомиссия отметила преданность нашей страны внедрению реформ на пути к полноправному членству в ЕС", - написал он на своей странице.

Премьер-министр добавил, что общая финансовая помощь нашей стране в рамках программы Ukraine Facility составляет 19,6 млрд евро.

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Ukraine Facility является программой финансовой поддержки для Украины от ЕС на 50 миллиардов евро. Она рассчитана на 2024-2027 годы. Средства хотят направить на финансирование государственного бюджета и стимулирование инвестиций.

Международная поддержка Украины - последние новости

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, Европейский Союз выделил Украине более 135 млрд евро помощи. Он добавил, что ЕС - крупнейший контрибьютор бюджетной поддержки нашей страны.

Напомним, недавно Украина получила около 400 млн долларов очередного транша от МВФ. Таким образом, общая поддержка со стороны Международного валютного фонда в рамках программы Extended Fund Facility достигла более 10 млрд долларов.

Также стало известно, что наша страна привлекла 100 млн евро от БРРЕ (Банк развития Совета Европы). Эта помощь стала частью проекта НОME. Средства планируют направить на выплаты компенсаций владельцам жилья, уничтоженного РФ.

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