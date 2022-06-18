Также он перечислил, сколько в Украине разрушено жилья, дорог, аэропортов и больниц.

Инфраструктурный убыток, который Украина получила от российской агрессии, достиг $104 млрд.

Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на выступление премьер-министра Дениса Шмыгаля на британско-украинском инфраструктурном саммите.

"По словам премьер-министра, уже сейчас сумма инфраструктурных убытков достигла $104 млрд. В результате обстрелов российской армии разрушено или повреждено не менее 45 млн кв м жилья, 656 больниц, более 1200 учебных заведений, почти 25 тыс. км дорог, 300 мостов, 12 аэропортов", – говорится в сообщении.

По данным главы правительства, Кабинет министров, международные эксперты и Европейская комиссия оценивают общую стоимость восстановления в 500-600 млрд евро.

Шмыгаль указал на то, что Украина уже начала возобновление поставок электричества, газа и воды, восстановление дорог, мостов и жилья на освобожденных территориях.

На саммите премьер-министр сообщил, что в следующем месяце Кабмин представит План восстановления Украины. Он выразил убеждение, что Великобритания захочет присоединиться к этому восстановлению.

Убытки от российского вторжения в Украину оценивают в сотни миллиардов долларов, посчитать их точно пока невозможно, поскольку российская агрессия и разрушения, которые она наносит, не прекращаются.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов ведет переговоры и планирует до конца года привлечь $20 млрд в виде грантовой и кредитной помощи на финансирование дефицита госбюджета.

Вас также могут заинтересовать новости: