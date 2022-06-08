Убытки украинских ритейлеров в результате войны составили не менее 50 млрд грн.

Убытки сетевых отечественных ритейлеров вследствие полномасштабного вторжения России составляют 50,7 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Ассоциацией ритейлеров Украины и Украинским советом торговых центров, которые опросили 295 крупных сетей и малых предпринимателей.

"Общий объем прямых убытков торговой сферы оценивается в 50,7 млрд грн (в среднем 30 475 грн на 1 кв. м площади поврежденных торговых точек, или 17,4 млн грн на один поврежденный магазин). По данным исследования, с 50,7 млрд грн убытков 41% приходится на повреждения зданий, помещений магазинов, инженерных сетей, оформления и тому подобное", - говорится в сообщении Ассоциации ритейлеров Украины.

Убытки по товарным остаткам в магазинах (оценка по закупочной цене) и потери оборудования составили по 17%, потери товара на складах – 14%, убытки складским, производственным, офисным зданиям/помещениям и оборудованию в них (которые находились в собственности компаний) составили 9%, еще 2% составляют другие убытки.

Также отмечается, что реальная цифра прямых убытков будет гораздо больше, ведь не было подсчетов общих потерь ритейла, куда должны войти недополученные за три месяца войны прибыли с учетом их постоянного роста. В итоге сумма может быть в 3-4 раза больше.

"В разрезе товарных групп больше всего пострадали продовольственные сети – 60% от убытков по отрасли. На втором месте – fashion-ритейлеры, потери которых составили 11% отрасли торговли. В тройку наиболее пострадавших отраслей торговли входят и продавцы электроники и бытовой техники – 7% от убытков по отрасли", - говорится в сообщении.

Торговля во время войны:

По состоянию на 6 июня 2022 года Украине прогнозировали рост инфляции и безработицы.

Совладелец крупнейшего украинского онлайн-ритейлера Rozetka Владислав Чечеткин прогнозировал, что в Украине может быть дефицит бытовой техники. Также, согласно прогнозу, украинцев ждут проблемы с ассортиментом.

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