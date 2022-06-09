По данным Министерства финансов, ежемесячный дефицит государственного бюджета Украины достигает 5 млрд долларов.

Министерство финансов Украины ведет переговоры и планирует до конца года привлечь 20 млрд долларов в виде грантовой и кредитной помощи на финансирование дефицита государственного бюджета.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал во время выступления на Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"До конца года мы видим возможным привлечь.. Этот месяц (июнь, - УНИАН) у нас 4,8 млрд долларов, в июле - тоже более 4 млрд долларов. До конца года наши ожидания, мы дополнительно хотим собрать еще 20 млрд долларов. Мы сейчас активно ведем переговоры об этом", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов, ежемесячный дефицит государственного бюджета Украины достигает 5 млрд долларов.

По словам Сергея Марченко, расходы государственного бюджета в мае составили 250 млрд грн, а доходы от налоговой и таможни - всего 83 млрд грн (33% от расходов).

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