Спикер прогнозирует, что в этом году не будет ни "бюджетной ночи", ни "бюджета под елку".

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что завтра парламент начнет процесс рассмотрения проекта Государственного бюджета Украины на 2022 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета, к которому присоединился по видеосвязи.

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"У нас во вторник планируется к рассмотрению закон о Государственном бюджете Украины... Я хотел бы поблагодарить Кабинет министров Украины: они вовремя, согласно действующему законодательству, фактически 15 сентября, внесли этот законопроект в Верховную Раду Украины", - отметил председатель ВР.

Он также поблагодарил профильный комитет ВР, который прорабатывает этот законопроект.

"И мы сможем нормально, в сроки, рассмотреть эти важные для государства вопросы", - сказал Разумков и выразил надежду, что все стадии рассмотрения этого законопроекта пройдут эффективно.

"Мы уже два раза с вами отошли от порочной практики таких "бюджетных ночей" или "бюджета под елку". Поэтому надеюсь, на этот раз, вместе с правительством, мы сможем сделать качественный финансовый документ, по которому будет жить все государство в следующем году" , - отметил он.

Кроме того, сообщил спикер, во вторник ВР рассмотрит также блок социальных законопроектов.

Среди прочего, на этой неделе планируется рассмотреть в том числе и законопроект о деятельности Бюро экономической безопасности, а также законопроект о конституционной процедуре.

Госбюджет-2022:

15 сентября Кабинет министров утвердил проект бюджета на 2022 год. В тот же день в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год (№6000).

Проект бюджета на 2022 год составлен с дефицитом в 3,5% от валового внутреннего продукта.

Автор: Таня Поляковская