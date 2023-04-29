В "ПриватБанке" заявили, что знают о возникшей проблеме и работают над ее устранением.

Сегодня, 29 апреля 2023 г. произошел сбой в работе системы "ПриватБанка", повлекший за собой проблемы при осуществленнии платежей клиентами monobank.

Как передает корреспондент УНИАН, оплатить покупки в магазинах банковской картой было невозможно, так как система не работала и выдавала ошибку. Переслать деньги на карту другого банка также было невозможно.

В "ПриватБанке" заявили, что знают о возникшей проблеме и работают над ее устранением.

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Для совершения покупок в магазинах клиентам "ПриватБанка" советовали либо подождать до устранения технической неисправности, либо снять средства в ближайшем банкомате и оплатить покупку наличными.

Соучредитель monobank Олег Гороховский в Telegram сообщил о том, что техническом сбое в работе "ПриватБанк" коснулся и клиентов monobank.

По словам Гороховского клиенты monobank столкнулись с проблемами при оплате картами в терминалах "ПриватБанка", при снятии наличных в банкоматах "ПриватБанка", и при переводе средств на карту "ПриватБанка".

"Наблюдаем проблемы при оплате нашими картами в терминалах "Привата", при снятии наличных в банкоматах "Привата", при p2p на "Приват", - написал Гороховский.

По состоянию на 17:32 система "Приват24" не работала.

Сбой в работе банков

16 апреля в работе онлайн-банка monobank, произошел технический сбой, который длился около часа.

23 апреля 2022 года в "ПриватБанке" произошел сбой с каналами связи. Клиенты сталкивались с временными задержками в работе сервисов банка, сети банкоматов и оплаты картами покупок через торговые терминалы.

В мае 2022 года в приложении "Приват24" произошел сбой.

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