Специалисты в ближайшее время возобновят стабильную работу сервиса.

Клиенты "ПриватБанка" по всей Украине жалуются, что не могут авторизоваться в системе.

При попытке авторизации в приложении пользователи видят уведомление "Ошибка выполнения операции. Пожалуйста, повторите позже".

При этом банк работает стабильно, проблемы только с приложением.

В пресс-службе "ПриватБанка" отметили: "Есть проблема с входом в "Приват24".

Там заявили, что специалисты в ближайшее время возобновят стабильную работу сервиса.

"Исправляем, подождите немного", - говорится в сообщении.

Причины сбоя в работе "Приват24" неизвестны. Клиентов просят не паниковать.

"Не беспокойтесь – наши специалисты уже решают вопросы. Берем и чиним!", - говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, 23 апреля в "ПриватБанке" возникла аварийная ситуации с каналами связи.

Клиенты сталкивались с временными задержками в работе сервисов банка, сети банкоматов и оплаты картами покупок через торговые терминалы.

А 16 апреля в работе онлайн-банка Monobank, произошел технический сбой, который длился около часа.

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