Клиенты "ПриватБанка" по всей Украине жалуются, что не могут авторизоваться в системе.
При попытке авторизации в приложении пользователи видят уведомление "Ошибка выполнения операции. Пожалуйста, повторите позже".
При этом банк работает стабильно, проблемы только с приложением.
В пресс-службе "ПриватБанка" отметили: "Есть проблема с входом в "Приват24".
Там заявили, что специалисты в ближайшее время возобновят стабильную работу сервиса.
"Исправляем, подождите немного", - говорится в сообщении.
Причины сбоя в работе "Приват24" неизвестны. Клиентов просят не паниковать.
"Не беспокойтесь – наши специалисты уже решают вопросы. Берем и чиним!", - говорится в сообщении.
Как писал УНИАН, 23 апреля в "ПриватБанке" возникла аварийная ситуации с каналами связи.
Клиенты сталкивались с временными задержками в работе сервисов банка, сети банкоматов и оплаты картами покупок через торговые терминалы.
А 16 апреля в работе онлайн-банка Monobank, произошел технический сбой, который длился около часа.