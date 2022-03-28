Правительство Южной Кореи согласовало ограничения в отношении Российской Федерации и Беларуси за вторжение в Украину. Отныне страна не будет поставлять в эти государства 57 нестратегических товаров.
Об этом заявил первый заместитель министра финансов Ли Еог Вон на собрании оперативной группы по чрезвычайным ситуациям.
В частности, Корея усиливает экспортный контроль в отношении России и Беларуси, запретив поставки нестратегических товаров и технологий. Это прежде всего касается полупроводников, чипов, микросхем и компьютеров.
Война против Украины
24 февраля 2022 года РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины.
Мировые бренды массово уходят с российского рынка.
27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций потеряла доступ до половины своих золото-валютных резервов.
По состоянию на 25 марта 2022 года по подсчетам ООН жертвами российских оккупантов стали более 1000 мирных украинцев.