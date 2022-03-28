Речь идет о полупроводниках, чипах, микросхемах и компьютерах.

Правительство Южной Кореи согласовало ограничения в отношении Российской Федерации и Беларуси за вторжение в Украину. Отныне страна не будет поставлять в эти государства 57 нестратегических товаров.

Об этом заявил первый заместитель министра финансов Ли Еог Вон на собрании оперативной группы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, Корея усиливает экспортный контроль в отношении России и Беларуси, запретив поставки нестратегических товаров и технологий. Это прежде всего касается полупроводников, чипов, микросхем и компьютеров.

Война против Украины

24 февраля 2022 года РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины.

Мировые бренды массово уходят с российского рынка.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций потеряла доступ до половины своих золото-валютных резервов.

По состоянию на 25 марта 2022 года по подсчетам ООН жертвами российских оккупантов стали более 1000 мирных украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: