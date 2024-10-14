Отмечается, что старые танкеры без надлежащего страхования несут угрозу.

Россия увеличила мощность своего теневого флота нефтяных танкеров почти на 70% по сравнению с прошлым годом, несмотря на санкции в отношении страховщиков и судоходных компаний, позволяющие Москве обходить западные ограничения.

Издание Financial Times пишет, что в докладе Киевской школы экономики указано, что объем российской нефти, перевозимой теневым флотом, увеличился с 2,4 млн баррелей в день в июне 2023 года до 4,1 млн в июне 2024 года.

Эта тенденция наблюдается на фоне того, что США, Канада, Япония и Европа все чаще применяют санкции против глобальных страховщиков и судовладельцев. Они также добавили в санкционный список компании и отдельные суда, связанные с теневым флотом РФ.

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"Санкции в отношении танкеров были достаточно эффективными, но кампания по обозначению судов была слишком ограниченной, чтобы реально обуздать теневой флот России", - сказал Бенджамин Хилгенсток, один из авторов доклада KSE.

Он добавил, что санкции должны использоваться "систематически", чтобы обеспечить соблюдение требования о надлежащем страховании от разливов нефти и, таким образом, "устранить серьезную и неотложную экологическую угрозу, исходящую от теневого флота".

Многие из этих судов регулярно ходят по оживленным европейским водам, включая Балтийское море, Датские проливы и Гибралтарский пролив, что повышает риск экологических катастроф для ЕС и соседних стран.

KSE предлагает создать "свободные от тени" зоны в европейских водах, чтобы снизить эти риски. В противном случае катастрофа "ждет своего часа у порога Европы", утверждается в докладе:

Слабое звено в нормативно-правовой базе, а также резко возросшая роль теневых танкеров в российской нефтеторговле означают, что крупная экологическая катастрофа - лишь вопрос времени.

В июне 70% российской морской нефти перевозилось теневым флотом, на создание которого Россия, по оценкам KSE, потратила 10 миллиардов долларов. Это 89% от общего объема поставок сырой нефти, большая часть которой с середины 2023 года торговалась выше предельной цены в 60 долларов за баррель, и 38% экспорта нефтепродуктов России.

Собрав теневой флот, Москва разорвала связи со странами коалиции по предельному уровню цен, которые заставляли глобальные страховые компании соблюдать санкции, сократив возможности РФ до отечественных страховщиков. Это вызвало серьезные опасения по поводу качества, надежности и объема страхового покрытия. Сочетание возраста танкеров - в среднем 18 лет - и отсутствия надежного страхования делает эти суда чрезвычайно опасными.

Риски еще больше возрастают из-за использования флотом анонимных структур собственности под флагом государств, внесенных в серый список. В них часто участвуют многочисленные посредники, скрытые через множество корпоративных структур.

Авторы отчета KSE утверждают, что в случае возникновения проблем страны Европы могут столкнуться с расходами на ликвидацию последствий в миллиарды евро.

Теневой флот России - последние новости

Поставки нефти из России выросли до максимума за последние три месяца после того, как нефтеперерабатывающие заводы закончили сезонное техническое обслуживание.

Также Financial Times выяснила, как именно Россия создала теневой флот для перевозки нефти и газа.

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