Правительство Украины приняло госбюджет на будущий год и определило показатель минимальной зарплаты.

Каждый год меняется бюджет страны, что отражается на доходах и расходах украинцев. С 1 января 2024 года увеличится размер "минималки", причем, произойдет это дважды. УНИАН выяснил, какой будет минимальная зарплата граждан.

Минимальная зарплата 2024 - на какую сумму рассчитывать

Известно, что эту выплату поднимут с 1 января 2024 года - "минималка" будет составлять 7100 грн, что на 400 грн больше, чем в 2023 году (сейчас сумма равна 6800 грн). Спустя несколько месяцев, в апреле 2024 года минимальная зарплата вырастет еще раз - до 8000 грн.

Минфин дал прогноз, согласно которому, среднемесячная зарплата в 2024 году окажется в пределах 21809 грн.

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Минимальная зарплата бюджетников тоже изменится - она будет зависеть от должностного оклада работника 1-го тарифного разряда ЕТС:

с 1 января 2024 года - 3195 грн;

с 1 апреля 2024 года - 3600 грн.

Увеличится в следующем году и прожиточный минимум украинцев, который составит 2920 грн, а для лиц, потерявших возможность трудиться - 2361 грн.

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