Такие "улучшения" предусмотрены в новом постановлении правительства.

Ряду чиновников в Украине могут увеличить зарплаты вдвое во время войны. Такие "улучшения" обещают работникам некоторых местных государственных администраций.

Об этом говорится в постановлении правительства № 787 от 21 ноября. Там отмечается, что увеличение зарплаты рассматривается для работников госадминистраций, работающих на прифронтовых и освобожденных территориях Украины.

Согласно документу, местные государственные администрации на территориях восстановления (тех, где велись боевые действия или они были временно оккупированы) и прифронтовых территориях могут получать дополнительные средства из местных бюджетов на оплату труда работников до 100% от размера фонда оплаты труда, утвержденного в Государственном бюджете.

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Территории восстановления - какие общины к ним относят

Согласно постановлению правительства, к территории восстановления относится территориальная община, соответствующая хотя бы одному из следующих критериев:

На территории общины происходили боевые действия;

территория общины или ее часть была временно оккупирована;

на территории общины имеются разрушения объектов критической и социальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда в результате ведения боевых действий и/или обстрелов;

территория сообщества характеризуется значительным перемещением населения в другие регионы или другие государства и резким ухудшением уровня социально-экономического развития.

Территории ведения боевых действий

В феврале 2023 года Минреинтеграции обновило перечень территорий Украины, на которых ведутся боевые действия, или они временно оккупированы, на основе которого внутренне перемещенные лица получают выплаты.

В перечень территорий возможных и активных боевых действий вошли населенные пункты в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской и Запорожской областях.

Кабмин улучшил прогноз по зарплатам украинцев

В ноябре 2023 года Кабинет министров Украины улучшил прогноз по росту реальной зарплаты украинцев в текущем и 2024 году. Согласно оценке Минэкономики Украины, в 2022 году средний заработок украинца составил 14 847 гривен. В то же время эта сумма сократились на 11,9% с учетом инфляции в Украине.

В то же время номинальные среднемесячная зарплата (брутто) украинцев по итогам 2023 года должна составлять 18 527 гривен, согласно подсчету Министерства.

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