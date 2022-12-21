Теперь украинцы могут получить льготный кредит на жилье от государства со ставкой 3%.

В приложении "Дия" запустили программу "еОселя", теперь украинцы могут получить государственную льготную ипотеку.

Как сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, на первом этапе услуга доступна для защитников, силовиков и их семей, а также для ученых и педагогов.

В пресс-службе Минцифры также отметили, что "еОселя" – это государственная льготная ипотека со ставкой 3%.

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"Нашей задачей было разработать техническую часть услуги, чтобы вы не ходили по несколько раз в банк, собирали кучу документов и стояли в очередях. Пока вы подаете заявление, автоматически подтягиваются данные с 11 реестров. А это – более 300 полей заявлений. Но в "Дие" это все происходит всего в несколько кликов. К тому же подать заявление можно одновременно в один или пять банков, а не ходить к ним", - рассказал Федоров.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны миллионы украинцев потеряли дома. Поэтому президент Владимир Зеленский инициировал запуск программы доступного кредитования жилья "еОселя", чтобы украинцы возвращались домой, жили и работали в Украине.

Льготная ипотека:

Программа "Доступная ипотека" была запущена с 1 октября 2022 года для четырех категорий граждан. Получить льготный кредит под 3% на 20 лет с первоначальным взносом в размере 20% для покупки жилья могут военнослужащие, работники сектора безопасности и обороны, медики, учителя и педагогические работники, научные работники.

К участию в программе могут присоединиться граждане Украины в возрасте от 18 до 70 лет, платежеспособные, которые не имеют жилья или владеют недвижимостью менее 52,5 кв. м (дополнительно 21 кв. м на каждого следующего члена семьи) и не находятся под санкциями.

Алгоритм участия в программе предусматривает подачу заявки через "Дию", получение ответа банков в "Дие" и выбор жилья, которое планируется приобрести на условиях льготной ипотеки. Далее необходимо будет заключить договоры с банком и договор купли-продажи квартиры.

Второй этап программы "Доступная ипотека" начнется с 2023 года и в нем смогут принять участие все украинцы, оформив кредит на жилье под 7% годовых.

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