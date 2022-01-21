Более половины от ставки составляет стоимость привлечения денег банками.

Средняя стоимость ипотечного кредитования в Украине составляет 15,5% годовых, из которых 8,76% составляет стоимость привлечения ресурсов для банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом рассказал директор Департамента стратегии и развития Национального банка Украины Арсен Макарчук во время форума "2022 - время кредитовать".

"Стоимость привлечения ресурсов для банков составляет 8,76%, сборы в ФГВФЛ (Фонд гарантирования вкладов физлиц - УНИАН), норма прибыли - 1,5%, смежные расходы - 1,5% (нотариус, страхование), покрытие непроцентных расходов (сопровождение, оценка платежеспособности) - 1,35%, цена риска - 1,9%", - отметил он.

Читайте такжеУкраинцы перестали бояться брать ипотеку: сколько и в какое жилье готовы вложить

Ипотечное кредитование:

В декабре 2020 года Министерство финансов создало Публичное акционерное общество "Украинская финансовая жилищная компания" для внедрения механизма доступной ипотеки.

В апреле Верховная Рада приняла закон об изменениях в государственный бюджет Украины для внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем, который предполагает присоединение Государственного ипотечного учреждения к "Украинской финансовой жилищной компании" ("Укрфинжилье"), созданной Министерством финансов, и создания необходимых условий для надлежащей реализации программы "Доступная ипотека", а также обеспечения функционирования рынка ипотечного кредитования и внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем.

В сентябре Кабмин увеличил уставный капитал "Укрфинжилье" на 20 млрд грн с последующим направлением указанных средств на реализацию программ обеспечения граждан жильем на условиях ипотечного кредитования и финансового лизинга.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что объем выданных ипотечных кредитов в Украине в 2021 году составил более 7 млрд грн, что в 2,5 раза превышает показатель предыдущего года.