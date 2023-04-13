Выплаты ограничили по срокам и поставили жесткое условие для получения.

Правительство Румынии ужесточило правила выдачи денежных пособий для украинских беженцев. Теперь поддержка будет ограничена по времени. Об этом сообщает издание Digi24.

Так, согласно нового постановления румынских властей, ежемесячное единовременное пособие будет выплачиваться максимум четыре месяца подряд, начиная с 1 мая 2023 года. Беженцам будут оплачивать расходы на питание и проживание.

В том случае, если вопрос проживания беженца взяли на себя местные власти, "фиксированные суммы на питание и проживание будут выплачиваться подразделениям, предоставляющим жилье".

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Примечательно, что единовременное пособие смогут получить лишь те беженцы, кто предоставит доказательства трудоустройства или зачисления несовершеннолетних в учебные заведения. Власти отмечают, что так они хотят стимулировать интеграцию беженцев в румынское общество.

Согласно официальным данным, в настоящее время в Румынии остаются около 110 тысяч украинцев. Из них лишь около 5 тысяч имеют работу.

Украинские беженцы в Европе – последние новости

По данным ООН, в настоящее время на территории стран Европы остается около 5 миллионов украинских беженцев. Больше всего – в Польше, Германии и Чехии.

Как показывают опросы, проведенные в частности в Польше, почти 40% украинцев, вынужденно оказавшихся за границей, уже не планируют возвращаться на родину. Со временем этот показатель лишь растет.

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