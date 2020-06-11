Премьер назвал "стабильной" ситуацию с инфляцией в Украине

По словам Шмыгаля, цены на продукты стабилизировались после мартовской продовольственной паники, а цены на коммунальные услуги за время его премьерства не росли.

Ситуация с инфляцией в Украине на сегодня является стабильной, а ценовые колебания на продукты прекратились после продовольственной паники в марте.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, посвященной 100 дням работы нового правительства.

Шмыгаль отметил, что инфляция с начала года составила 1,7%, а ценовые колебания наблюдались на отдельные группы товаров, особенно в марте на фоне панических настроений из-за коронавируса.

"Действительно, в марте цены на некоторые продукты массового потребления, такие как гречка, начали расти, но это было преодолено за несколько дней. На сегодняшний цен ситуация с ценами стабилизирована", - сказал он.

Шмыгаль также сообщил, что цены на коммунальные услуги за период работы его правительства в Украине не выросли.

"В коммуналке роста цен не произошло, наоборот, правительство - и это, и предыдущее - работало над тем, чтобы цены на энергоносители, которые снижались, напрямую влияли на снижение тарифов на электроэнергию", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае 2020 года в годовом выражении - по сравнению с маем 2019 года - составила 1,7%, замедлившись с 2,1% в апреле.

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