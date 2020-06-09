Рост цен в Украине замедлился до 1,7%: что подорожало больше всего

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в мае выросли на 0,3%, с начала года – на 1,8%.

Потребительская инфляция в Украине в мае 2020 года в годовом выражении - по сравнению с маем 2019 года - составила 1,7%, замедлившись с 2,1% в апреле.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в мае выросли на 0,3%, а с начала года – на 1,8%.

По информации Госстата, наибольший рост цен в мае в годовом выражении зафиксирован на фрукты – 34,8%, услуги водоснабжения - 25,1%, канализацию - 21,4%, услуги образования - 13,5%, алкогольные напитки и табачные изделия - на 11,6%.

Наибольшее снижение цен в мае зафиксировано на природный газ (53,5%), топливо и масла (28,2%), овощи (21,3%), горячую воду и отопление (на 13,2%), обувь (4,8%).

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины повысил прогноз инфляции в Украине в 2020 году до 6% с 4,8%, прогнозируемых ранее, оставшись при этом в целевом диапазоне 5% +/- 1 п.п.

Инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% и стала минимальной за последние 6 лет.

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