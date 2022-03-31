Министр финансов Сергей Марченко провел онлайн-встречу с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин, которая подтвердила намерение о предоставлении нашему государству 500 млн долл. США прямого финансирования из государственного бюджета на безвозвратной основе.
Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов.
"Средства являются грантовыми, и это особенно важно, учитывая необходимость уже сейчас думать о восстановлении страны после нашей победы. Соединенные Штаты в очередной раз демонстрируют, что являются нашими надежными друзьями и ключевыми партнерами", - цитирует пресс-служба Минфина Марченко.
Ранее Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что США намерены выделить Украине 500 млн долл. в виде прямой помощи из бюджета.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 22 марта 2022 года остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составлял почти 51 млн грн.
- 31 марта 2022 года стало известно о том, что Украина получит новую финансовую помощь от Норвегии, Франции, Европейского союза и США.