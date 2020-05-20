Реорганизации не будет: Кабмин ликвидировал Офис финконтроля

Таким образом, правительство отменило решение о реорганизации Государственной аудиторской службы, на базе которой был создан Офис финконтроля.

Кабинет министров Украины принял решение отменить постановление о реорганизации Государственной аудиторской службы и ликвидировать Офис финансового контроля, который был создан на базе службы.

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Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства.

Также Кабмин постановил создать комиссию по ликвидации Офиса финконтроля и утвердить главой данной комиссии заместителя главы Госаудитслужбы Юлию Соляник.

В пояснительной записке к данному решению отмечается, что в настоящее время осуществление государственного финансового контроля обеспечивает Госаудитслужба, которая не ликвидирована и находится в стадии реорганизации в Офис финконтроля.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года Кабинет министров создал новый орган - Офис финансового контроля на базе Государственной аудиторской службы. Офис осуществляет анализ информации об использовании государственных ресурсов и проводит контрольные мероприятия по высокорисковым операциям. Деятельность Офиса финансового контроля проводится под руководством министра финансов.