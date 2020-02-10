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Назначен глава новосозданного Офиса финансового контроля

13:06, 10 февраля 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Кабинет министров уволил Игоря Буграка с должности председателя Государственной аудиторской службы Украины, назначив его председателем новосозданного органа - Офиса финансового контроля, который должен заменить Госаудитслужбу.

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Соответствующие распоряжения, принятые на заседании Кабмина 5 февраля, обнародованы на правительственном портале.

«Уволить Буграка Игоря Михайловича с должности в связи с переходом на другую работу», - сказано в тексте распоряжения №72-р.

"Назначить Буграка Игоря Михайловича председателем Офиса финансового контроля с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей на указанной должности сроком на пять лет с учетом времени назначения на должность согласно распоряжению Кабинета министров Украины от 24 января 2020 года №40 с оплатой труда соответствии с законодательством", - сказано в распоряжении №74-р.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года Кабинет министров создал новый орган - Офис финансового контроля на базе Государственной аудиторской службы. Офис будет осуществлять анализ информации об использовании государственных ресурсов и проводить контрольные мероприятия по высокорисковым операциям. Деятельность Офиса финансового контроля будет проводится под руководством министра финансов.

24 января Кабмин назначил председателем Государственной аудиторской службы Игоря Буграка.

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