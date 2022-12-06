Якобы Венгрия готова помогать Украине, но в двустороннем порядке.

Премьер Венгрии Виктор Орбан убеждает, что его страна не прибегает к шантажу, хоть и заблокировала макрофинансовую помощь ЕС для Украины.

В Twitter он ложно заявил, что Венгрия якобы не ветировал предоставление помощи ЕС, и даже готова сама ее предоставлять – на двусторонней основе.

"Сегодня все новости – о том, что Венгрия заблокировала финансовую помощь для Украины. Это все фейк. Венгрия готова оказывать Украине финансовую помощь, но на двусторонней основе. Никаких вето, никакого шантажа. Мы хотим убедить страны ЕС, что общий европейский долг – это не решение. Если мы продолжим двигаться по пути к сообществу с долгом, развернуться будет невозможно. Мы видим будущее Европы иначе – на основе сильных стран-членов, вместо огромного общего долга", – написал Орбан.

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Заметим, что сообщения были опубликованы на странице Орбана, которая не получила верификацию в Twitter. Однако крупнейшие венгерские медиа также цитируют это заявление премьер-министра.

Блокирование помощи ЕС для Украины

В начале ноября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что в ЕС планирует предложить Украине помощь в размере до 18 млрд евро.

Вскоре стало известно, что ЕК представила соответствующее предложение о предоставлении Украине пакета макрофинансовой помощи, а 24 ноября Европейский парламент согласовал выделение средств.

И во вторник, 6 декабря, на встрече министров финансов стран-членов ЕС Венгрия заблокировала их выделение. Как предполагается, таким образом страна обеспечить свое собственное финансирование, поскольку выделение средств ЕС для Венгрии было заблокировано до тех пор, пока правительство Орбана не проведет реформы по укреплению верховенства права и преодолению коррупции.

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