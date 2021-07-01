Законом вводится уголовная ответственность за незаконное разглашение информации, содержащейся в одноразовой добровольной декларации.

Верховная Рада разблокировала подписание закона об освобождении от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов при подаче одноразовой добровольной декларации.

Как передает корреспондент УНИАН, парламент не поддержал ни одного из семи проектов постановлений, которыми предлагалось отменить решение парламента о принятии закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет» (№ 5156).

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Таким образом это открывает путь для подписания закона председателем ВР и передачи его на подпись президенту Украины.

Закон об освобождении от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов

Рада 15 июня приняла закон об освобождении от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов при подаче одноразовой добровольной декларации. Законом вносятся изменения в Уголовный кодекс.

Они предусматривают, что подача одноразовой (специальной) добровольной декларации и уплата согласованной суммы сбора является основанием для освобождения декларанта от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) (ст. 212 Уголовного кодекса Украины) или за уклонение от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование (ст. 212-1 УК).

При этом также вводится уголовная ответственность за незаконное разглашение, передачу или предоставление доступа к информации, содержащейся в одноразовой (специальной) добровольной декларации. Изменениями в Уголовный процессуальный кодекс введены для декларантов гарантии относительно недопустимости использования документов, полученных в порядке одноразового (специального) добровольного декларирования в качестве доказательств в подтверждение виновности подозреваемого, обвиняемого в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 212 и ст. 212-1 УК.

Для обеспечения одноразового (специального) добровольного декларирования физическими лицами активов законом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях. КУоАП дополнен новой ст. 22-1. В ней устанавливается перечень нарушений, которые не подлежат административной ответственности. Речь идет о совершении правонарушений, предусмотренных ст. 155-1 «Нарушение порядка проведения расчетов», ст. 162 «Нарушение правил о валютных операциях», ст. 162-1 «Нарушение порядка осуществления валютных операций», ст. 163-1 «Нарушение порядка ведения налогового учета, предоставления аудиторских заключений» (о самозанятых лиц), ст. 163-2 «Непредставление или несвоевременное представление платежных поручений на перечисление надлежащих к уплате налогов и сборов (обязательных платежей)» (о самозанятых лиц в части уплаты единого налога и единого социального взноса), ст. 163-4 «Нарушение порядка удержания и перечисления налога на доходы физических лиц и представления сведений о выплаченных доходах» (о самозанятых лиц), ст. 163-15 «Нарушение порядка проведения наличных расчетов и расчетов с использованием электронных платежных средств за товары (услуги)» (о самозанятых лиц), ст. 165-1 «Нарушение законодательства о сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и общеобязательное государственное пенсионное страхование» (относительно самозанятых лиц), ст. 166-6 «Нарушение порядка прекращения юридического лица или предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя» (о самозанятых лиц).

Отмечается, что принятие данного закона обусловлено внесением изменений в Налоговый кодекс относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет и не потребует внесения изменений в другие законы Украины.

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Автор: Надя Пришляк