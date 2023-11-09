Проверки возвращаются с 1 декабря.

Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект №10016-д, которым расширили перечень проведения документальных плановых налоговых проверок бизнеса.

Как сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, это решение поддержал 231 народный избранник. "В тексте почти ничего не изменилось после первого чтения. Кроме того, срок возврата документальных плановых налоговых проверок перенесен с 1 ноября на 1 декабря, а мораторий на проверки ФЛП первой и второй группы будет сохранен до декабря 2024 года", - отметил он.

По словам Железняка, принятие законопроекта является одним из последних требований Международного валютного фонда для принятия решения о третьем транше по новой программе сотрудничества с Украиной.

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Таким образом, в проведение документальных плановых проверок могут быть включены плательщики, которые за 2021 год имели уровень уплаты налога на прибыль меньше, чем 50% по отрасли, а также НДС меньше, чем 50% по отрасли. Также рассчитывать на проверки могут предприниматели, у которых годовой доход составляет более 10 млн грн, при этом общая сумма расходов составляет более 75% суммы годового дохода, а также те, у кого в два раза больше дебиторская задолженность, чем кредиторская.

Возврат довоенного налогового давления на бизнес

Парламент в июне принял в целом законопроект, предусматривающий отмену с 1 августа единого налога в 2% и моратория на проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финуслуг.

В июле Рада разблокировала закон о возврате налогов на довоенный уровень.

С 1 августа вступил в силу налоговый закон, благодаря которому возвращается довоенное налогообложение предпринимателей.

17 октября 2023 года Совет сделал первый шаг к расширению проверок бизнеса налоговой.

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