Среди приоритетов бюджетной политики - усиление обороноспособности и безопасности государства.

Верховная Рада одобрила в целом правительственную Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 269 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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В документе отмечается, что в среднесрочной перспективе усилия правительства будут направлены на поддержку макроэкономической стабильности, стимулирование экономики для преодоления негативных последствий, вызванных ограничительными мерами в связи с COVID-19.

Среди приоритетов бюджетной политики, определенных в бюджетной декларации, указаны усиление обороноспособности и безопасности государства; развитие агропромышленного комплекса; развитие административных услуг и их цифровизация, усиление энергонезависимости.

Также приоритетами бюджетной политики является создание эффективной и совершенной системы социальной поддержки и пенсионного обеспечения населения; обеспечение качественной, современного, доступного и инклюзивного образования; обеспечение качественного уровня медицины, а также повышение уровня прозрачности в управлении государственными финансами.

Кроме того, в одобренной правительством Бюджетной декларации представлены предложения относительно изменений в Налоговый кодекс Украины, которые станут ресурсной базой для увеличения доходов госбюджета в среднесрочный период.

Бюджетная декларация: что необходимо знать

Кабинет министров на внеочередном заседании 31 мая одобрил Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

Бюджетная декларация на 2022-2024 годы - это видение правительством бюджетной политики на среднесрочную перспективу.

Документ определяет основные бюджетные показатели, цели государственной политики в соответствующей сфере с показателями их достижения и является основой для составления проекта государственного бюджета на 2022 год.

14 июля 2021 года бюджетный комитет Верховной Рады одобрил проект Бюджетной декларации на три года - с 2022 по 2024-ый.

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Автор: Богдан Слуцкий