Первую трехгодовую бюджетную декларацию Украины пропустили для голосования под куполом Рады

Бюджетный комитет Верховной Рады одобрил проект бюджетной декларации на три года - с 2022 по 2024-ый.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил 14 июля нардеп Алексей Гончаренко.

Он отмечает, что это первый бюджетный проект длительностью в три года. Прежде принимались только годовые декларации.

Нардепы запланировали значительный рост доходов госбюджета - с 1219,6 млрд грн в 2022-м году до 1451,6 млрд в 2024-ом (это более чем на 350 млрд больше, чем в 2021 году).

При этом расходы тоже вырастут - с 1417,7 млрд грн до 1641,5 млрд.

За три года с 5368,7 млрд до 6651 млрд грн должен увеличиться номинальный ВВП, а вместе с ним и среднемесячная зарплата - с 15258 до 19063 грн.

Также депутаты хотят бороться с безработицей - она должна снизиться с 8,5% до 7,8%.

Ранее министр финансов Денис Улютин заявил о планах его ведомства заложить дефицит государственного бюджета на 2022 год в размере 3,5% от валового внутреннего продукта.

Также мы писали, что в январе-июне 2021 года в общий фонд государственного бюджета поступило 506 млрд грн - это на 5% больше планового показателя.

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Автор: Станислав Кожемякин