По словам Евгения Енина, "ближайшее окружение Януковича, которое родом из Донбасса, обворовывало, прежде всего, тот же Донбасс".

В государственный бюджет Украины были возвращены 1,5 миллиарда долларов, которые «принадлежали» окружению беглого президента Виктора Януковича. Из них 87% были в наличной форме.

Об этом в программе в эфире телеканала "Дом" сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Я принимал активное участие в том, что мы вернули в государственный бюджет 1,5 миллиарда долларов. И это не какие-то мифические ценные бумаги, это 1,3 миллиарда долларов наличными и около 200 миллионов долларов ценными бумагами, на размер которых был сокращен государственный долг Украины... Мы впервые в истории двусторонних отношений с США вернули 600 тысяч долларов с американской земли", - рассказал Енин.

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Он напомнил, что речь идет о преступной организации времен Януковича, "когда ближайшее окружение Януковича, который родом из Донбасса, обкрадывал, прежде всего, тот же Донбасс".

"Они собирали деньги со всей Украины, из всех отраслей экономики, отмывали их сначала в Украине, затем через так называемые предприятия-хабы выводили эти деньги в международные "отмывочные" центры", - сообщил заместитель министра.

Енин отметил, что работа по возвращению активов Януковича и его окружения продолжается.

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Автор: Денис Прядко