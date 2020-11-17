Соответствующие законопроекты парламентарий подал на рассмотрение Верховной Рады.

Освободить население от оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства, а также списать уже существующую задолженность за потребленные услуги, которая образовалась в период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, – на этом настаивает народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович.

Соответствующие законопроекты парламентарий подал на рассмотрение Верховной Рады Украины (полные тексты документов также размещены на официальном сайте партии «ОПЗЖ»)

Вадим Рабинович настаивает: граждане имеют право на социальную защиту, в том числе право на обеспечение их в случае полной, частичной или временной потери трудоспособности, потери кормильца, в случае безработицы по независящим от них обстоятельствам, а также в старости и в других случаях, предусмотренных законом.

Народный депутат также напомнил, что со времени установления карантина уже принят ряд нормативно-правовых актов в сфере социальной защиты населения, которые направлены на улучшение экономического и финансового положения граждан. Однако ни один из принятых законов не освободил граждан на время карантина от оплаты жилищно-коммунальных услуг, которые имеют львиную долю в расходах каждой украинской семьи. Тогда как ряд стран в рамках помощи своим гражданам уже сделали оплату жилищно-коммунальных услуг частью антикризисного плана мероприятий, связанных с пандемией.

Поэтому поданными законопроектами народный депутат предлагает: «освободить от оплаты жилищно-коммунальных услуг все население Украины в условиях карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением COVID-19, а также списать существующие долги», – говорится в пояснительных записках к законопроектам.

Вадим Рабинович подчеркнул, что принятие поданных им законопроектов не потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины, а также частично обеспечит соблюдение конституционных прав граждан Украины (права на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, и права на социальную защиту) во время пандемии.

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Автор: УНИАН