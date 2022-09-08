В контексте запрета на получение виз российскими гражданами глава ОП также отметил, что россияне не имеют права быть среди цивилизованных граждан стран Запада.

План санкций против Российской Федерации выполнено на 70%, но давление должно усиливаться.

Как сообщается на сайте Офиса президента, об этом заявил руководитель ОП Андрей Ермак во время очередного заседания Международной экспертной группы по санкциям против России, которую возглавляют Ермак и экс-советник президента США по вопросам нацбезопасности Посол Майкл Макфол.

Отмечается, что группа традиционно встречается в формате видеоконференции.

Видео дня

В частности, Ермак поблагодарил членов группы за продуктивную работу в течение пяти месяцев и поздравил их с достижением весомого результата – выполнением на 70% плана действий, представленного в апреле этого года.

Руководитель ОП предложил членам группы обсудить документ о признании России государством-спонсором терроризма.

Он отметил, что это непростой процесс, но не стоит останавливаться, потому что Россия является террористическим государством и этого требует украинский народ".

Также собеседники затронули тему запрета на получение виз российскими гражданами.

Руководитель офиса отметил, что Еврокомиссия предложила приостановить соглашение об упрощении визового режима с РФ, но, по его мнению, нужно добиваться большего и готовить соответствующие предложения.

"Русские, эти изверги, вообще не имеют права быть среди цивилизованных граждан стран Запада. Вы можете себе представить, чтобы русские женщины звонили своим мужчинам и говорили убивать и насиловать украинцев? Это реальные переговоры, перехваченные нашей разведкой. А потом эти же русские "женщины" просто приезжают в Европу полежать на пляжах и походить в музеи. Это совершенно неправильно", - убежден Ермак.

Глава Офиса главы государства подчеркнул, что Украина активно выполняет внутреннюю работу по санкциям против РФ.

В частности в эти дни были применены санкции к более 600 лицам, которые принадлежат к руководящей верхушке России, а также создана межведомственная рабочая группа по вопросам реализации государственной санкционной политики.

Подчеркивается, что участники заседания отметили прогресс в работе с документами и отметили, что санкционный давление на Россию должно только усиливаться.

"Они обсудили необходимость введения санкций в области атомной энергетики, отказ от импорта урана из России. Также речь шла о системной пошаговую реализацию ограничение цены на российскую нефть, что существенно уменьшит поступления в бюджет РФ и повлияет на ее нефтедобывающую отрасль", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны опроверг манипулятивную информацию России о том, что "экономика РФ выдержала первый удар санкций".

В свою очередь Bloomberg опубликовал статью, в которой отметил, что санкции Запада могут нанести глубокий экономический ущерб Российской Федерации. В ключевых секторах наблюдается резкое падение производства, а квалифицированные кадры стали выезжать из страны.

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