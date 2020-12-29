Ранее Кабмин утвердил проект закона, которым отменяется запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации во время карантина.

Проведение большой приватизации в 2021 году может принести 12 млрд грн поступлений в государственный бюджет.

Об этом во время пресс-конференции заявил глава Минэкономики Игорь Петрашко.

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«Ожидаем, что от такой приватизации в следующем году можно будет получить около 12 млрд грн. Мы считаем, что время для большой приватизации удобное», - сказал он.

При этом министр добавил, что на прошлой неделе Кабинет министров утвердил проект закона, которым отменяется запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации во время карантина.

Что этому предшествовало

После объявления в марте текущего года карантина из-за коронавирусной инфекции, в Украине был приостановлен процесс подготовки к продаже объектов большой приватизации. Ранее планировалось проведение пяти или шести подобных аукционов в 2020 году, но ни один в конечном итоге так и не состоялся.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, в 2021 году планируется приватизировать три облэнерго, пять теплоэлектроцентралей, завод "Большевик", Одесский припортовый завод, Объединенную горно-химическую компанию, "Президент Отель".

10 декабря 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, что в 2020 году помешало большой приватизации.

Госбюджет-2021

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал оценку принятому бюджету-2021.

16 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, что будет с доходами госбюджета-2021.

21 декабря 2020 года председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

25 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

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Автор: Дмитрий Шварц