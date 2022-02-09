В апреле стоимость квартир в наиболее ликвидных новостройках может резко вырасти в среднем до 7%.

На фоне возможной внешней военной агрессии большинство инвесторов на рынке недвижимости заняли выжидательную позицию, однако весной цены на жилье могут измениться.

Об этом сообщил соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов.

По прогнозам Семенцова, в ближайшие 2 месяца на рынке первичного жилья ценовая ситуация будет оставаться стабильной, однако за счет специальных акций и предложений при 100-процентной оплате стоимости квартиры, потенциальный покупатель может рассчитывать на существенную скидку, которая может быть больше 10%. В то же время в апреле стоимость квартир в наиболее ликвидных новостройках может резко вырасти в среднем до 7%.

"В ближайшие 2 месяца на рынке недвижимости может наблюдаться временный вакуум в развитии новых проектов. Мощные инвесторы не спешат вкладывать средства в решение проблемы, связанной с возможной военной агрессией. В то же время, проекты, реализация которых началась значительно раньше геополитического кризиса, будет продолжена", - отметил эксперт.

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По его словам, из-за высокой вероятности военного вторжения в Украину большая часть инвесторов как минимум на 1,5-2 месяца приостановила финансирование проектов новых девелоперских компаний.

"Выжидательная позиция инвесторов является понятной и вполне взвешенной: сейчас мало кто может прогнозировать, что произойдет даже в ближайшую неделю. Однако можно говорить, что после того, как вопрос внешней агрессии будет деактуализирован, на рынке стоит ожидать определенный скачок активности инвесторов", - сказал Семенцов.

Что касается ситуации на первичном рынке жилья, то, по мнению эксперта, к апрелю спрос может сократиться на 30-40%. В то же время он считает, что период "инвестиционной паузы" для лидеров первичного рынка жилья, строящих львиную долю всех объектов в Киевском регионе преимущественно новых качественных форматов категорий комфорт, комфорт+, бизнес и премиум, пройдет без особых проблем, ведь в них достаточно финансовых и материально-технических возможностей достаточно длительный срок времени строить без привлечения средств инвесторов-покупателей квартир.

Цены на жилье:

По прогнозам, в первом полугодии 2022 года более 40% покупателей на первичном рынке Киева будут ориентироваться на стоимость жилья в пределах 1,2-1,5 тыс. долл./ кв. м, 30-35% - около 1,5 тыс. долл. / кв. м, 20% - 1,7-2 тыс. долл./ кв. м, около 5-10% - более 3 тыс. долл. /кв. м.

Эксперты также прогнозировали, что по итогам января 2022 года стоимость жилья на первичном рынке Киева остается стабильной, а спрос на квартиры уменьшился на 20% по сравнению с декабрем 2021 года.

Ипотека в Украине: