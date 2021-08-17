Вторая самая большая расходная статья бюджета украинской семьи - это коммунальные услуги.

В первом квартале 2021 года среднестатистическая украинская семья из двух и более человек тратила 41 % месячного семейного бюджета на продукты питания и безалкогольные напитки.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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Согласно обнародованным данным, в течение первого квартала текущего года украинцы в среднем тратили 41% месячного семейного бюджета на продукты питания и безалкогольные напитки, 14,7% - на оплату коммунальных услуг, 5,4% - на транспорт, 5,2% - на одежду и обувь, 4,1% - на услуги связи, 4,7% - на алкогольные и табачные изделия, 3,3% - на здравоохранение, 2,6% - на покупку предметов домашнего обихода и текущее содержание жилья, 1,8% - на рестораны и отели, 1,7% - на отдых и культуру, 0,6% - на образование, а также 2,9% - на другие потребительские товары и услуги.

На непотребительские цели в течение первого квартала 2021 года украинцы тратили 11,9% семейного бюджета, а именно на покупку недвижимости, уплате налогов и алиментов, покупку валюты и тому подобное.

Уровень жизни украинцев:

По состоянию на октябрь 2020 года результаты мониторинга свидетельствовали о том, что более четверти всего населения Украины находились за чертой бедности. Каждому третьему украинцу, который имел работу, не хватало зарплаты на удовлетворение необходимых жизненных потребностей.

Минимальную зарплату в Украине с 1 января 2021 года повысили до 6 тыс. грн.

Согласно исследованию Госстата по состоянию на август этого года около половины взрослого населения Украины ожидают ухудшения своего материального положения и опасаются, что они могут оказаться за чертой бедности. Также, 50,4% опрошенных заявили о существенном ухудшении материального положения.

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2021 года выросла по сравнению с июнем 2020 года на 23,6% - до 14 тыс. 313 грн.

По состоянию на 9 августа 2021 года лишь 1% украинцев считали себя представителями среднего класса, в то время как две трети населения (67%) отнесли себя к категории бедных.

По результатам проведенного опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в Украине более 14% населения не хватает денег даже на еду. Лишь 32,8% граждан могут позволить себе покупать продукты питания и одежду и немного откладывать, но они не могут купить дорогую технику (холодильник или телевизор).

Автор: Богдан Слуцкий