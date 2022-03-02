Для программ "Жилье в кредит" и "Авто в рассрочку" условия кредитных каникул не распространяются на страхование - платежи надо вносить по графику.

"ПриватБанк" с 1 марта 2022 года ввел кредитные каникулы для клиентов физических лиц по договорам рассрочки "Оплата частями", кэш кредитам и программам "Жилье в кредит" и "Авто в рассрочку".

Как сообщила пресс-служба банка, по льготным условиям договора без обязательного минимального платежа, до 1 июня 2022 года платежи будут осуществляться по графику, банк не будет выносить на просрочку и не будет начислять пени.

На период кредитных каникул клиенты могут погашать ежемесячные платежи, как и раньше. Если такой возможности нет, все проценты, начисленные до 1 июня 2022 года можно будет оплатить одним платежом или распределить между ежемесячными платежами, оставшимися до окончания срока кредита.

В банке отметили, что для программ "Жилье в кредит" и "Авто в рассрочку" условия кредитных каникул не распространяются на страхование - платежи надо вносить по графику.

Как сообщал УНИАН, "ПриватБанк" в марте отменяет комиссии за пользование терминалами.

А налоговая остановила проверки бизнеса.

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