Программа будет действовать с 16 мая до 30 июня. Для участия надо зарегистрироваться.

"ПриватБанк" вместе с платежными системами Visa и Mastercard запустил благотворительную инициативу, в рамках которой направит одну гривню с каждой оплаты картой покупок за рубежом на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Украинцы, которые из-за войны сейчас вынуждены находиться за границей, имеют возможность поддержать Украину и приблизить нашу победу, просто рассчитываясь карточками "Приватбанка" за покупки в любой стране мира. Вместе с платежными системами Visa и Mastercard мы запустили благотворительную инициативу "поддержите Украину из-за рубежа", - говорится в сообщении.

Программа будет действовать с 16 мая до 30 июня. Для участия надо зарегистрироваться. Количество транзакций, а следовательно и перечисленных военным гривень - неограниченное.

Как сообщал УНИАН, украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате военных действий и которым начислена денежная помощь от Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), могут получить ее через систему денежных переводов Western Union в "Приватбанке".

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