Запланированы регламентные работы процессингового центра.

Государственный "ПриватБанк" в субботу, 17 февраля, будет проводить регламентные работы процессингового центра. В связи с этим не будут работать некоторые сервисы финучреждения. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Отмечается, что в период проведения работ 17 февраля с 00:05 и до 04:05 часов утра, банк временно приостановит проведение операций с картами. Аналогичный "тайм-аут" продлится в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.

В финучреждении пояснили, что обычно регламентные работы проводят в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операций. Всем, кто планирует воспользоваться услугами банка, нужно учесть информацию.

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Процессинговый центр "ПриватБанка" ежечасно обрабатывает в среднем от 1,7 млн до 3 млн операций с картами.

Банковская система

В ночь на воскресенье, 11 февраля, государственный "ПриватБанк" проводил регламентные работы в "Приват24", в связи с этим сервисы были на паузе до утра.

Ранее УНИАН писал, что в "Приват24" появилась возможность перевода денег на карты без необходимости делиться ее номером. В обновленном сервисе для получения перевода на свою карту, отныне не обязательно делиться ее номером.

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