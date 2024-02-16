Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,17 грн, евро – 41,32 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 16 февраля, подешевел на 20 копеек – до 38,20 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 16 копеек и составляет 41,40 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,60 грн, евро – по курсу 40,40 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня снизился на 14 копеек и составляет 38,17 грн. Курс евро при оплате картой сегодня не менялся – 41,32 грн.

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В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел сразу на 20 копеек – до 38,10 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 37,98 грн). А наличный евро в обменниках сегодня подешевел на 15 копеек – до 41,35 грн/евро (курс продажи – 41,15 грн/евро).

Национальный банк установил на пятницу, 16 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,95 грн/долл., следовательно, гривня укрепилась на 23 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 40,77 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 10 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

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