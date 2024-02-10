Сервисы не будут работать до 5 утра 11 февраля.

В ночь на воскресенье, 11 февраля, государственный "ПриватБанк" проводит регламентные работы в "Приват24", в связи с этим сервисы будут на паузе до 5 утра. Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения.

В госбанке пояснили, что для безопасной и качественной работы своих цифровых сервисов, проводят регламентные работы в "Приват24".

Во время проведения работ 11 февраля с 1:00 до 5:00 утра приложение и web-версия сервиса будут временно недоступны.

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В финучреждении пояснили, что обычно регламентные работы в банке проводятся в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операций. Клиента посоветовали сделать все операции заранее, или отложить на несколько часов.

Государственный "ПриватБанк"

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 9 февраля, подешевел на 5 копеек – до 38,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также подешевел на 5 копеек и составляет 41,30 грн за евро.

Ранее УНИАН писал, что в "Приват24" появилась возможность перевода денег на карты без необходимости делиться ее номером. В обновленном сервисе для получения перевода на свою карту, отныне не обязательно делиться ее номером.

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