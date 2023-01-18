Курс доллара в банке остался на уровне вчерашнего показателя.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" остался на уровне предыдущего дня - 40,30 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также не изменился и составляет 42,90 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,80 грн/долл., евро - 41,90 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,98 грн.

Как сообщал УНИАН, курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева составляет 40,60 грн/долл. Курс гривни к евро остался на уровне предыдущего дня - 43,25 грн/евро.

Продать доллары в среднем можно по курсу 40,10 грн за долл., а евро - 42,50 грн за евро.

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