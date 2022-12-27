Курс американской и европейской валюты в банке вырос на 20 копеек.

Курс наличного доллара в Приватбанке сегодня вырос на 20 копеек и составляет 40,40 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также подорожал на 20 копеек - до 42,40 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,90 грн/долл., евро - 41,40 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,32 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривни 42,2 грн/долл., а на конец 2023 года представители правительства прогнозируют его на уровне 45,8 грн/долл.

Курс валют в обменниках сегодня

Как сообщал УНИАН, курс гривны к доллару сегодня подешевел на 20 копеек - 40,70 грн/долл.

Курс украинской валюты относительно евро таколж снизился на 18 копеек и составляет 42,60 грн/евро.

Продать доллар в среднем можно по курсу 40,10 грн за долл., а евро торгуют по цене 41,80 грн за евро.

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