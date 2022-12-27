Курс гривни в столичных обменниках ослаб и относительно доллара, и относительно евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня снизился на 20 копеек - до 40,70 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 18 копеек и составляет 42,60 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,10 грн за долл., евро - 41,80 грн за евро.

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Ситуация с курсом в Украине

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривны.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл.

Что будет с курсом доллара в Украине: прогнозы экспертов

Как сообщает УНИАН, ближайшие два месяца вряд ли курс доллара в Украине изменится, но затем возможен рост стоимости американской валюты до отметки в 40,00 грн/долл.

Эксперты поясняют, что атаки на нашу энергосистему способствуют росту спроса на иностранную валюту, а это давит на валютный рынок.

Также эксперты прогнозируют, что в период новогодних праздников курс доллара в Украине может ненадолго "подскочить". Однако эти колебания будут кратковременными, и в целом доллар останется в диапазоне 40-41 грн/долл.

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