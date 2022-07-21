Наличный доллар в "Приватбанке" подешевел на 30 копеек, курс гривни к евро сегодня составляет 37,50 грн/евро.

Курс гривни к наличному доллару у "Приватбанка" укрепился на 30 копеек – до 36,80 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс остался на уровне предыдущего дня – 37,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,30 грн за долл., евро – 36,20 грн за евро.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 36,10 грн, на евровые – 36,90 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Сегодня, 21 июля, Национальный банк повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

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