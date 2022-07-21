Курс гривны к евро сегодня составляет 37,60 гривен за евро.

Курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 15 копеек – до 37,00 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро гривна осталась на уровне предыдущего показателя – 37,60 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,30 грн за долл., евро – 36,60 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Сегодня, 21 июля, Национальный банк повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

Также НБУ изменил карточные расчеты за рубежом. В частности, регулятор установил ежемесячный лимит на расчеты за рубежом с использованием гривневых платежных карт и ввел еженедельный лимит на снятие наличной валюты с гривневых платежных карточек.

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