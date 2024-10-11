Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 45,46 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 11 октября, остался на уровне предыдущего дня и составляет 41,45 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 10 копеек и составляет 45,60 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,85 грн, евро - по курсу 44,60 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и снова составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 20 копеек - до 45,46 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня утром вырос на 1 копейку и составляет 41,43 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,38 грн). Курс наличного евро в обменниках снизился на 10 копеек и составляет 45,55 грн/евро (курс продажи - 45,41 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на пятницу, 11 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,21 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на пятницу установлен на уровне 45,05 грн/евро, то есть гривна выросла на 8 копеек.

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