Продать доллар можно в среднем по курсу 41,05 грн, евро - 45,00 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 11 октября, остался на прежнем уровне - 41,50 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,05 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 45,65 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,00 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня утром вырос на 1 копейку и составляет 41,43 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,38 грн). Курс наличного евро в обменниках снизился на 10 копеек и составляет 45,55 грн/евро (курс продажи - 45,41 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 11 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,21 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на пятницу установлен на уровне 45,05 грн/евро, то есть гривна выросла на 8 копеек.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что на следующей неделе на наличном валютном рынке возможны колебания курса в рамках 41,2-41,9 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро. По его словам, ежедневная динамика изменений сохранится, причем курсовые показатели вероятно незначительно расти, а затем снижаться.

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