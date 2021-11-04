Теперь перевести деньги из Европы в Украину станет проще.

Популярный украинский банк решил упростить жизнь украинским заробитчанам. Приватбанк запускает мгновенные переводы из Европы в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба банка и сервиса электронных денежных переводов Azimo.

Данная услуга в первую очередь ориентирован для украинцев, которые работают за границей.

"Теперь клиенты Azimo в Великобритании, Европе, Канаде и Австралии могут через приложение и веб-сайт компании посылать деньги на любой счет Приватбанка", – говорится в сообщении.

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приложение или сайт Azimo;

номер мобильного телефона получателя;

последние четыре цифры его платежной карты.

Дальше откроется поле, куда необходимо ввести данные отправителя.

В "ПриватБанке" уже назвали новую услугу высокотехнологичным сервисом и безопасной альтернативой неформальным каналам перевода.

Справка УНИАН. Компания Azimo - популярный сервис денежных переводов. У компании две штаб-квартиры - в Лондоне и Кракове.

Более миллиона украинцев, которые живут и работают в Польше, ежегодно отправляют в Украину около 3,3 миллиарда долларов, а из Великобритании – около миллиарда долларов каждый год.

Как ранее сообщал УНИАН, украинцы активно едут на работу в Польшу. Уже 277 тысяч граждан Украины получили от польских властей разрешение на длительное пребывание. Наиболее популярное воеводство, куда переезжают иностранцы - Мазовецкое, там живет 132 тысячи таких людей.

Автор: Анастасия Горбачева