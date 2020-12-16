По словам гендиректора Мариупольского меткомбината имени Ильича, данное решение было бы очень своевременным и важным для отрасли.

Принятие Верховной Радой законопроекта, которым предусматривается возврат промышленным предприятиям части уплаченного экологического налога, позволит существенно нарастить темпы и объемы экологической модернизации заводов, что положительным образом будет влиять на экологическую ситуацию в стране.

Об этом сообщил генеральный директор "Мариупольского металлургического комбината имени Ильича" Тарас Шевченко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в ходе виртуального пресс-тура по случаю завершения проекта модернизации аглофабрики на комбинате стоимостью 160 млн долл.

«Сегодняшнее производство, которое строили 60 или 70 лет назад, когда слово «экология», наверно, даже не сильно было распространено. Соответственно, комплектование металлургических комбинатов средствами экологической безопасности просто не производилось. В одночасье это все профинансировать стоит колоссальных денег. К примеру, очистные сооружения аглофабрики нам обошлись в 160 млн долл. Если только сам бизнес будет нести эту финансовую нагрузку, то времени уйдет существенно больше, а деньги, которые мы направляем в бюджет, стали бы серьезным подспорьем в решении этих проблем», - сказал Шевченко.

Он напомнил, что подобная инициатива по возврату предприятиям части эконалога осуществлялась в начале 2000-х годов и позволила реализовать ряд важных экологических проектов.

«В начале 2000-х годов такие практики были. Безусловно, это была колоссальная помощь предприятиям в решении экологических проблем. Например, в тот период времени на аглофабрике комбината имени Ильича были построены шесть электрофильтров по очистке выбросов на хвостовой части первой очереди аглофабрики. Вот, наверное, наилучшее подтверждение, каким образом надо было бы, в том числе государству, сотрудничать с бизнесом, чтобы оказать помощь и содействие в решении экологических проблем», - отметил он.

Также Шевченко сообщил, что данное решение было бы очень своевременным и важным для отрасли.

«Мы открыты, доступны. Всегда можно проверить, проконтролировать целевое использование этих финансовых средств. Я даю гарантию, что мы бы использовали эти ресурсы целевым образом на решение экологических проблем. Это решение было бы очень своевременным и очень важным, и помогло бы нам, металлургам и горнякам, в решении экологических проблем», - добавил генеральный директор комбината.

Как сообщал УНИАН, «Метинвест» завершил крупнейший в истории Украины экологический проект по модернизации аглофабрики на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича (ММК) стоимостью 160 млн долл., что позволило на 90% снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и превзойти современные европейские стандарты.

Справка УНИАН. Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича - предприятие полного металлургического цикла, которое производит плоский прокат и трубы из углеродистых, низколегированных и легированных сталей различного назначения.

Комбинат входит в металлургический дивизион группы «Метинвест».

«Метинвест» – крупнейший в Украине и один из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали.

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Автор: УНИАН