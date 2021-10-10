Премьер назвал один из основных факторов, который способствует росту ВВП Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что рост ВВП по итогам 2021 года составит около 4%, что будет означать, что Украина отыграла падение экономики в результате коронакризиса.

Об этом он написал в Facebook.

При этом, по словам Шмыгаля, единственное, что может этому помешать - очередная мощная волна коронавируса, из-за которой придется вводить дополнительные карантинные ограничения.

Среди основных факторов, способствующих росту экономики, премьер отметил стабильный рост потребительского спроса, а также рост инвестиций, которые в первом полугодии составили $2,8 млрд, что является рекордной суммой за последние четыре года.

Читайте такжеМинэкономики назвало отрасли, где больше всего "тени"Также, по словам премьера, большое влияние на рост ВВП имеют возрастание сельского хозяйства, развитие строительного сектора, машиностроения, металлургии и химической промышленности.

Кроме того, он отметил, что на этой неделе в Украине началась вторая фаза предварительной оценочной миссии Европейского Союза, что открывает путь к заключению Соглашения о "промышленном безвизе".

"Промышленный безвиз" открывает значительные возможности для украинского производителя на европейском и мировом рынке и может охватить чуть ли не 20% украинского экспорта в ЕС", – подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, по данным Госстата, валовой внутренний продукт Украины во втором квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 5,7% в годовом выражении.

Министерство экономики прогнозирует, что валовой внутренний продукт Украины по итогам года вырастет на уровне 4,1%.

В Государственном бюджете на 2021 год заложен рост внутреннего валового продукта Украины на уровне 4,6%.

Автор: Екатерина Гирнык