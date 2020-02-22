Минэкономики прогнозирует рост ВВП Украины на 3,7% в 2020 году - Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что в этом году отечественная экономика продемонстрирует рост, выше прошлогоднего.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что в 2020 году рост валового внутреннего продукта Украины составит 3,7%.

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил в эфире одного из телеканалов.

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По его мнению, в этом году отечественная экономика продемонстрирует рост, выше прошлогоднего.

«Национальный банк более оптимистичен, он говорит, что в первом квартале будет 3-3,5%... А по году будет 3,5-3,7%, мы думаем, что 3,7. Мы думаем, что этот год будет лучше 2019-го, и мы восстановимся», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составил 1,5%, замедлившись с 4,1% в аналогичном выражении кварталом ранее.