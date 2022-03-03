Фонды создаются по поручению президента Владимира Зеленского.

Кабинет министров по поручению президента Владимира Зеленского начинает процесс создания четырех фондов, средства которых пойдут на восстановление Украины.

Об этом в своем видеообращении заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, первый фонд будет заниматься восстановлением разрушенного имущества и инфраструктуры.

"Мы восстановим все, что разрушили российские оккупанты. Каждый дом, каждую квартиру, каждую школу, каждый детский сад и больницу, каждый мост и дорогу", - сказал глава правительства.

Второй фонд займется восстановлением и трансформацией экономики.

"Мы будем просить наших партнеров принять для нас так называемый "украинский план Маршала". Нам нужно не просто восстановить экономику, мы будем строить новую европейскую страну", - заявил Шмыгаль.

Третий фонд будет заниматься обслуживанием и погашением долга.

"Украина сегодня, несмотря на войну, выполняет все свои обязательства. 1 марта Минфин Украины провел купонную выплату в размере 292 миллиона долларов по еврооблигациям. Но мы считаем, что мир должен помогать и поддерживать Украину, понимая какое бремя сегодня лежит на нас", - сказал премьер.

Четвертый фонд будет заниматься поддержкой пострадавшего бизнеса.

"Все мы видим, сколько предпринимателей, компаний помогают сегодня нашим военным, врачам, обычным украинцам. Все объединились ради общей цели – изгнать врага с нашей земли. И мы понимаем, что наша задача – помочь бизнесу вернуться к нормальной работе, нормальной жизни, нормальному существованию", - сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о создании фонда помощи Украине в размере 1,8 млрд долларов. В ближайшие часы будет подписано соглашение о создании фонда.

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