В ближайшие часы будет подписано соглашение о создании фонда, отметил глава правительства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о создании фонда помощи Украине в размере 1,8 млрд долларов.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Мир помогает нам финансово. Сегодня был подписан Меморандум о получении макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме 1,2 миллиарда евро. В ближайшие часы будет подписано соглашение о создании мультидонорского валютного фонда, при участии, в частности, и займа Всемирного банка, общим размером в сумме 1,8 млрд долларов США", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 марта, Европейский Союз подписал меморандум с Украиной о предоставлении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко говорил, что Украина от международных организаций и стран-партнеров суммарно получит 15 миллиардов долларов помощи.

Напомним, рано утром 24 февраля Россия ворвалась на украинскую территорию. Позже Верховная Рада Украины проголосовала за введение военного положения.