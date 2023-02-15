Президент подчеркнул, что готовятся шаги и в направлении создания и подготовки рабочих мест.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство готовит новые шаги по дерегуляции украинской экономики. Бизнес получит упрощение в десятках направлений.

"Правительство готовит новые весомые шаги в дерегуляции украинской экономики. Бизнес получит упрощение в десятках направлений – это касается отмены различных бюрократических разрешений и лицензий", – сказал глава государства в вечернем видеообращении.

Зеленский отметил, что готовятся шаги и в направлении создания и подготовки рабочих мест, потому что это "помощь нашей устойчивости" и это "путь для возвращения наших людей в Украину".

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Президент сообщил, что провел сегодня экономическое совещание по подготовке к весне, и есть много вопросов, которые касаются экономического восстановления Украины, создания экономических возможностей для людей и отраслей.

"Аграрный сектор – очень острый вопрос гуманитарного разминирования земли. На уровне Кабинета министров образована межведомственная рабочая группа, которая обеспечит активизацию этой деятельности – очистку почв от неразорвавшихся мин и снарядов", – добавил Зеленский.

Экономика Украины-важные новости

Треть украинцев, которые имели работу до войны, пока не работают, а каждый десятый – потерял практически все доходы. Результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 23-26 декабря 2022 года, свидетельствуют, что среди тех, кто имел работу до войны, 40% работают в обычном режиме, 17% – удаленно или частично, 8% – нашли новую работу.

За период действия в Украине военного положения, в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" заключено 19 тыс. 738 кредитных договоров на общую сумму 81,61 млрд грн. С момента старта этой программы субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 54 560 тыс. кредитов.

Кроме того, на фоне российского вторжения в Украину по итогам 2022 года платежеспособны украинские банки получили 24,7 млрд грн чистой прибыли против 77,4 млрд грн годом ранее.

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